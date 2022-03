Nach Wirtz-Verletzung: Auch Frimpong fehlt sehr lange

Leverkusen (dpa)

Bayer 04 Leverkusen muss bis zur kommenden Saison auf Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verzichten. Der 21-Jährige zog sich einen Syndesmose-Riss im rechten Sprunggelenk zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der Niederländer muss operiert werden und fällt für die restliche Saison aus. Frimpong zählt bei Leverkusen zu den großen Leistungsträgern und bestritt von 26 Bundesliga-Partien in dieser Spielzeit 25 von Beginn an.

Von dpa