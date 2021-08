Nach verregnetem Wochenende wirds langsam etwas wärmer

Nach einem verregneten Wochenende wird es in Nordrhein-Westfalen zum Wochenbeginn langsam etwas schöner. Am Montag bleibe es zwar bedeckt und es sei noch mit Schauern zu rechnen, in der Nordwesthälfte des Bundeslandes seien aber längere trockene Abschnitte und Auflockerungen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.

Die Höchsttemperaturen sollen laut der Prognose von 18 bis 20 Grad am Sonntag auf 19 bis 22 Grad etwas zulegen. Am Dienstag - dem meteorologisch letzten Sommertag - sind laut DWD sogar 19 bis 23 Grad zu erwarten und es bleibt meist niederschlagsfrei.