Nach Ukraine-Reise: Merz bei NRW-Wahlkampfterminen erwartet

CDU-Chef Friedrich Merz ist nach seinem Besuch in der Ukraine nach Deutschland zurückgekehrt. Er wollte am Mittwoch an mehreren vorgesehenen Wahlkampfterminen in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Angekündigt waren am Nachmittag und Abend Veranstaltungen in Bad Salzuflen, Paderborn und Brilon. Merz traf am frühen Nachmittag in Nordrhein-Westfalen ein, wie ein CDU-Sprecher sagte.

