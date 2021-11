Nach Tod von Obdachlosem: Belohnung ausgesetzt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Rund sieben Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 38-jährigen Obdachlosen in Mönchengladbach hat die Polizei eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen führen. Parallel dazu startete die Mordkommission namens «Caravelle» am Donnerstagvormittag eine Flyer- und Plakataktion in der Umgebung des Tatorts und an Obdachlosen-Treffpunkten in Mönchengladbach, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei will damit weitere Zeugen und Hinweisgeber finden.

Von dpa