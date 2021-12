Nach Stromausfall mehrwöchige Reparaturen nötig

Nach dem Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises am Wochenende rechnet der Netzbetreiber Westnetz mit mehrwöchigen Reparaturarbeiten. «Zur Zeit wird eine mobile Schaltanlage errichtet», sagte ein Sprecher am Montag. Der Betreiber geht nicht davon aus, dass während der Reparatur-Arbeiten der Strom abgestellt werden muss, «wenn die Arbeiten konzeptgemäß und ohne weitere technische Störungen verlaufen».

Von dem etwa 24 Stunden dauernden Stromausfall waren etwa 41.000 der rund 47.000 Einwohner der Kommunen Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much betroffen. Ursache war ein Brand in der Schaltanlage eines Umspannwerks - laut Westnetz infolge eines «technischen Fehlers». Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.

Normalerweise sind in Deutschland Stromausfälle viel kürzer, weil andere Netze schnell einspringen können. Auch in der betroffenen Region gibt es zwei Netze. «Kommt es zu einem Ereignis in einem der Netze, kann dies im Normalfall durch das jeweils andere Netz mittels Netzumschaltungen ausgeglichen werden», erklärte der Sprecher. Aufgrund einer «unglücklichen Verkettung von technischen Ereignissen» seien diesmal «Betriebsmittel» der Netze beider Spannungsebenen in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies habe zu den bekannten Auswirkungen geführt.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur hatte jeder Stromverbraucher im Jahr 2020 im Schnitt für zehn Minuten und 44 Sekunden keinen Strom. Die sogenannte Versorgungsunterbrechung lag damit deutlich unter dem Mittelwert der Jahre 2010 bis 2020 (14,05 Minuten/Jahr).

Landrat Sebastian Schuster (CDU) forderte Verbesserungen. «Wir brauchen alternative Systeme, die im Falle eines Ausfalls greifen, auch wenn der Versorger am Wochenende alles getan hat, um die Menschen so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen», sagte er laut einer Mitteilung.