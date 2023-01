Nach Schüssen auf Nachbarn: Tatverdächtiger in U-Haft

Heiligenhaus (dpa/lnw)

Nach Schüssen aus einem Luftgewehr auf seine Nachbarn ist ein tatverdächtiger Mann seit Samstag in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter hatte dies gegen den 33-Jährigen angeordnet, nachdem dieser am Freitag in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) betrunken auf eine junge Familie geschossen hatte. Die 25 Jahre alte Frau und ihr 30 Jahre alter Mann waren schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus. Das Baby des Paares blieb unversehrt.

Von dpa