Nach Schüssen auf 26-Jährigen: Verdächtiger in Haft

Nach den Schüssen auf einen Mann in Moers vom Montag sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige sei am Dienstagabend festgenommen worden, inzwischen habe ein Richter Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der verletzte 26-Jährige sei am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen worden.

