Nach Schießerei: Videobeobachtung am Altmarkt abgebaut

Duisburg (dpa/lnw)

Gut vier Wochen nach der Schießerei am Altmarkt in Duisburg-Hamborn mit mehreren Verletzten baut die Polizei die beiden mobilen Videobeobachtungsanlagen an dem Platz wieder ab. «Die Kameras haben in den vergangenen vier Wochen ihren Zweck erfüllt und nach den Schüssen vom 4. Mai - zusammen mit einer erhöhten polizeilichen Präsenz - die Sicherheit am Altmarkt gewährleistet», teilte die Duisburger Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa