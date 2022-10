Nach Schauern und Nebel freundliches Herbstwetter

Nach Wolken, Nebel und Regenschauern zeigt sich der Dienstag in Nordrhein-Westfalen noch von seiner freundlichen Herbstseite. Bis zum Mittag zieht der Regen nach Osten ab und nach Nebelauflösung lockert es von Nordwesten auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag sei es dann heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Auch am Mittwoch soll es nach teils zähem Nebel heiter und niederschlagsfrei bleiben.

Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 16 und 19 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad, im Münsterland sowie in Tallagen des Berglandes kann es örtlich auch Frost in Bodennähe bis minus 1 Grad geben. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad.