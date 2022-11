Nach Salzsäure-Einsatz an Autobahn: Boden wird entfernt

Hürth (dpa/lnw)

Nach einem Einsatz wegen auslaufender Salzsäure bleibt die Rastanlage Ville-Ost an der Autobahn 1 in Richtung Köln gesperrt. Dort müssten etwa 100 Quadratmeter Bodenbelag abgetragen werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hürth am Mittwoch. Die Oberfläche werde abgefräst. Das Befahren sei nicht möglich.

Von dpa