Nach Riemann-Eigentor: Letsch plant keinen Wechsel im Tor

Bochum (dpa)

Für Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum ist ein Torhüterwechsel derzeit keine Option. «Ich glaube nicht, dass wir über Manuel Riemann oder einzelne Personen reden müssen», sagte der VfL-Trainer am Sonntag dem TV-Sender Bild. «Manuel ist Kapitän und wichtig für die Mannschaft. Es ist deshalb nicht so einfach, einfach aus Aktionismus etwas zu ändern», sagte Letsch nach dem 0:2 (0:1) am Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke 04.

Von dpa