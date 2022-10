Nach Razzia wegen Krawallen: Reul dankt Polizei und Zeugen

Düsseldorf (dpa)

Nach der Razzia wegen der Fan-Krawalle beim Europapokal-Spiel des 1. FC Köln bei OGC Nizza hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) Polizei und Zeugen gedankt. Er sei froh, «dass Polizei und Staatsanwaltschaft konsequent ermittelt haben und in kurzer Zeit mehrere Gewalttäter identifizieren und festnehmen konnten», sagte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa