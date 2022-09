Nach Randale vor Nizza-Spiel Urteil gegen ersten Fan vertagt

Nizza (dpa/lnw)

Nach den Ausschreitungen vor dem Conference-League-Spiel des 1. FC Köln beim OGC Nizza hat sich ein erster Fußball-Fan an diesem Donnerstag in der südfranzösischen Stadt vor Gericht verantworten müssen. Nach der Verhandlung am Donnerstag wurde der Prozess allerdings auf den 25. Januar kommenden Jahres vertagt, berichtete die Zeitung «Nice-Matin». Dem 33 Jahre alten Franzosen, der sich beim Sturz von der Tribüne im Stadion verletzte, wirft die Staatsanwaltschaft Gewalt, die Verwendung von Pyrotechnik sowie das Werfen gefährlicher Gegenstände vor.

