Nach Messserangriff in Gronau: 18-Jähriger in U-Haft

Elf Tage nach einem Messerangriff auf einen 17-Jährigen in Gronau sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Montag festgenommen. Der 18-Jährige soll das Opfer laut neuen Zeugenhinweisen mit einem Messer attackiert haben. Geäußert hat sich der Gronauer laut Mitteilung bislang nicht zu den Vorwürfen.

Das schwerverletzte Opfer war am Neujahrsmorgen in einen Streit mit vier weiteren Jugendlichen geraten. Alle vier sollen ihn nach Polizeiangaben geschlagen und getreten haben. Die Ärzte fanden auch drei Verletzungen durch Messerstiche am Rücken und den Rippen des Opfers, das nur durch Zufall nicht gestorben sei. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauern an.