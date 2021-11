Nach Frau auch Kind tot gefunden: Verdächtiger festgenommen

Köln (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Kölner Hafen ist auch ein totes Kind im Rhein entdeckt worden. Spaziergänger hätten den leblosen Körper am Dienstagmorgen im Stadtteil Worringen an Land gezogen, teilte die Polizei mit. Es werde nun geprüft, ob es sich um den Sohn der Frau handeln könnte. Der Vierjährige galt als vermisst.

Von dpa