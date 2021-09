Nach Flut: Polizei zieht im Eifelort Schleiden in Container

Auf dem Gelände stehen nun 24 Container, in denen die Wache mit fast 40 Polizeimitarbeitern untergebracht ist und am vergangenen Sonntag in Betrieb genommen wurde. «Die Polizei muss arbeitsfähig sein. Das ist unsere Pflicht», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch bei einem Besuch der Container-Wache.

Die Polizei in Schleiden habe den Wachbetrieb trotz der widrigen Umstände durchgehend aufrechterhalten, lobte Reul. Die Container dienen als Übergangslösung. Wann die alte Wache wieder bezugsfertig ist, sei noch unklar. Was die Containerwache kostet, könne wegen vertraglicher Bindungen nicht mitgeteilt werden.