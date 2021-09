Nach einem Ehekrach rammt 32-Jährige den Wagen ihres Mannes

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Nach einem Ehekrach hat eine 32-Jährige in Brühl mit ihrem Auto mehrere Male den Lieferwagen ihres Mannes gerammt. Der 34-Jährige, der im Wagen saß, blieb unverletzt, genauso wie die Frau, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nachbarn hätten die Polizei gerufen. Der Führerschein der Frau sei nach dem Vorfall von Ende August eingezogen worden. Gegen die Frau werde unter anderem wegen Verkehrsgefährdung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte der Sprecher. Worum es in dem Streit im Einzelnen ging, war unklar. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.