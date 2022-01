Nach Einbruch bei Pooth: Keine Spur von Auto und Tresor

Meerbusch (dpa)

Vier Wochen nach dem Einbruch in die Villa von Verona Pooth (53) fehlt weiterhin jede Spur zum Auto der Moderatorin und dem damit weggeschafften Tresor der Familie. Das sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Neuss am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Unbekannte waren am Heiligabend in die Pooth-Villa in Meerbusch bei Düsseldorf eingestiegen und hatten Schmuck, Bargeld und Designertaschen gestohlen.

Von dpa