Nach Drohung mit Messern: Frau von Polizeischuss getroffen

Mönchengladbach (dpa)

Eine 30-Jährige ist in Mönchengladbach von einem Polizeischuss verletzt worden, nachdem sie die Beamten mit zwei Messern bedroht hatte. Die Frau sei in ein Krankenhaus gekommen, nach Auskunft der Ärzte bestehe derzeit keine Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Dienstag mit. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft machte keine Angaben dazu, wie viele Schüsse abgegeben wurden und ob ein Beamter oder mehrere ihre Waffe abfeuerten. In einem WDR-Bericht hieß es unter Berufung auf Polizeiinformationen, ein Beamter habe geschossen, die Frau sei im Hüftbereich getroffen worden.

Von dpa