Nach der Flut Vandalismus: Dortmunder Freibad weiter dicht

Unbekannte haben in einem Freibad in Dortmund ihr Unwesen getrieben, das nach den Überschwemmungen gerade erst wieder hergestellt war. Am diesem Dienstag sollten eigentlich im Schwimmbad Wellinghofen Wasserproben genommen werden, um nach der Überschwemmung wieder die Tore zu öffnen. «Doch eine mutwillige Zerstörung in der Nacht auf Montag macht die Pläne zunächst wieder einmal zunichte», berichtete die Sportwelt Dortmund.

Bänke und Kühlschränke seien ins Wasser geworfen, Gegenstände mutwillig beschädigt, sogar ein Brand gelegt worden. Man sei fassungslos angesichts dieses Vandalismus und stehe erneut vor tagelangen Aufräumarbeiten, hieß es weiter.

Schon im Freibad Hardenberg war den Angaben zufolge am Wochenende eingebrochen und einiges zerstört worden. Erhebliche finanzielle Schäden seien nach den zwei Vorfällen die Folge. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, ein Zeugenaufruf sei geplant. Die Freibäder waren auch in Dortmund nach langer pandemiebedingter Schließung erst Mitte Juni wieder für die Besucher geöffnet worden.