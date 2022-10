Nach der Flut: 1,9 Milliarden für Wiederaufbau bewilligt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im Juli vergangenen Jahres hat das Land rund 1,9 Milliarden Euro an Hilfen für Kommunen, Unternehmen und Privatleute bewilligt. Das teilte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag in Düsseldorf dem Landtag mit.

Von dpa