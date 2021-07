Nach den Fluten: Öl und Diesel verschmutzen die Gewässer

Mit dem Hochwasser kommt der Dreck: Das Landesumweltamt (LANUV) in Nordrhein-Westfalen rechnet damit, dass durch die Fluten Öl, Diesel und andere Schadstoffe in die Gewässer eintreten werden.

Bereits am frühen Donnerstagmorgen seien die ersten Ölschlieren auf dem Rhein bei Bad Honnef gefunden worden. «Die Leute haben das auch schon gemeldet, dass es riecht und Schlieren auf dem Wasser sind», sagte eine Sprecherin des LANUV am Montag.

Heizöltanks in Kellern seien aufgeschwemmt worden, Rohre aufgerissen und Kraftstoffe aus den weggespülten Autos ausgetreten, sagte die Sprecherin. Deshalb müsse in den nächsten Tagen mit Öl und Diesel in Gewässern gerechnet werden.

Auf der Bundesstraße 265 bei Erftstadt sind Fahrzeuge fast vollständig im Wasser versunken. Foto: dpa In einer Straße in der Innenstadt von Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz) liegen die Versorgungsleitungen frei. Foto: dpa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, unterhalten sich in Erftstadt bei einem Besuch der Feuerwehrleitzentrale mit Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Foto: dpa Im Altenahrer Ortsteil Altenburg (Rheinland-Pfalz) steht ein Haus ohne Fassade. Foto: dpa In Erftstadt versuchen Soldaten der Bundeswehr, Fahrzeuge auf der B265 zu bergen. Foto: dpa Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa Wassermassen bahnen sich ihren Weg durch Erftstadt-Blessem. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa Von den Fluten mitgerissene Autos im Erftstädter Ortsteil Blessem. Foto: David Young/dpa In Erftstadt bahnt sich ein Fahrzeug der Bundeswehr einen Weg durch eine überflutete Straße. Foto: Vincent Kempf/dpa Trümmer eingestürzter Häuser in Erftstadt. Foto: David Young/dpa In den Einzugsgebieten von Erft, Ruhr, Rur, Sieg und Weser wurden auch am Freitagmorgen noch Warnschwellen überschritten. Die Rurtalsperre war in der Nacht zu Freitag übergelaufen. Foto: Lino Mirgeler/dpa „Die Staudämme der Talsperren in Nordrhein-Westfalen sind, mit Ausnahme der Steinbachtalsperre, stabil und unbeschädigt“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf. Foto: Marius Becker/dpa Ein teilweise eingestürztes Gebäude in dem vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg in Altenahr. Foto: -/TV7/dpa Schuld mit etwa 700 Einwohnern liegt in einer Schleife an der Ahr, die normalerweise ein kleiner Fluss ist. Nun hat sich die Ahr in ein reißendes Gewässer verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa Die von der Polizei zur Verfügung gestellte Luftaufnahme zeigt den vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg in Altenahr. Foto: -/Polizei/dpa 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen auf einer Straße in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg. *** 14 07 2021, Hagen, Germany, road damage and damaged cars in Hagen Hohenlimburg Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Wassermassen fließen eine Straße hinunter im Stadtteil Hohenlimburg. Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Straßenschäden und beschädigte Autos in Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Hagen, Deutschland, - Hochwasser in der Lenne. Im Bild der überschwemmte Wildwasserpark Hagen-Hohenlimburg.

Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Nur das Dach eines Autos schaut noch aus dem Wasser, das eine Bahnunterführung geflutet hat. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marius Becker 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Mann steht mit Regenschirm am Rheinufer. Der kräftige Regen lässt den Rhein weiter steigen. Der Pegelstand lag in Köln am Mittwochmorgen bei 5,47 Metern - mit langsam steigender Tendenz. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Oliver Berg 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn: Menschen räumen Äste von einer überschwemmten Straße. Nach heftigem Starkregen ist im nahe gelegenen Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Cevin Dettlaff/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Cevin Dettlaff 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht in einer Straße. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Das Wasser steht am Abend auf einem Platz. Nach heftigem Starkregen ist in Altena ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marc Gruber 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Feuerwehrleute stehen in der Ostparksiedlung. Die Feuerwehr versucht, die Wassermassen mit Sandsäcke zu stoppen. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Feuerwehrfahrzeug fährt durch eine überflutete Bahnunterführung. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Stolberg: Mehrere Autos stecken nach Starkregen auf einer überfluteten Straße fest. Der Bach Vicht war über die Ufer getreten, das Gelände war überschwemmt. Foto: Ralf Roeger/dmp Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ralf Roeger 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Gelsdorf: Der Ortskern von Gelsdorf (Kreis Ahrweiler)ist nach dem Starkregen überflutet. Tief Bernd bringt Regen über Eifel und Hunsrück, die Hochwassergefahr steigt. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey 14.07.2021, Rheinland-Pfalz, Ahrbrück: Feuerwehrleute sichern ein Wohnhaus mit Sandsäcken gegen einen anschwellenden Bach. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Hagen: Helfer evakuieren ein Altenheim im Ortsteil Hohenlimburg. Hier hatte Starkregen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Foto: Dieter Menne/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Dieter Menne dpatopbilder - 14.07.2021, Nordrhein-Westfalen, Altena: Durch Starkregen kam es zu einem Erdrutsch. Die Straße wurde gesperrt. Foto: Markus Klümper/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Markus Klümper Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen (Kreis Unna) gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. "> Bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen ist ein 77 Jahre alter Mann aus Kamen (Kreis Unna) gestorben. Der Mann sei in dem unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa

Auch in Erftstadt-Blessem, wo die Lage nach einem Erdrutsch besonders angespannt war, sind die ersten Umweltfolgen bereits spürbar. Das Wasser, durch das man auf den Straßen von Blessem watete, roch beißend nach Benzin und hatte einen öligen Schleier. Wo sich das Wasser schon zurückgezogen hatte, blieb Unrat zurück, der aus Häusern und Garagen geschwemmt worden war.

Oberste Priorität für das LANUV habe zunächst die Trinkwasserversorgung, sagte die Sprecherin am Montag. Wasserversorger würden über einen sogenannten Warn- und Alarmplan über mögliche Befunde informiert und könnten dann Maßnahmen ergreifen. «Über andere Umweltfolgen haben wir noch gar keinen Überblick», sagte die Sprecherin. Dafür müssten die Pegelstände zunächst weiter sinken.

Bereits am Samstag hatte der Wupperverband von einer massiven Verschmutzung der Wuppertalsperre berichtet. Durch die Überflutung von Firmengeländen, Betriebsflächen und Häusern seien verschiedene Substanzen in die Wuppertalsperre gelangt. Der Verband schrieb, dass eine Nutzung der Talsperre für Boote, Angler, Schwimmer oder Taucher deshalb nicht möglich sei.