Nach Clan-Schlägerei: Anklage gegen Verdächtigen erhoben

Der Mann soll bei der Massenschlägerei in Essen-Altendorf mit zahlreichen Beteiligten einem Kontrahenten mit einem Teppichmesser in den Hals gestochen haben, sagte ein Sprecher des Essener Landgerichts am Dienstag. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ermittlungen gegen sechs weitere mutmaßliche Beteiligte liefen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.