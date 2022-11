Nach Amokalarm an Schule: Verdächtiger Rucksack gefunden

Siegburg (dpa/lnw)

Die Polizei in Siegburg hat am Mittwoch unter einem Fahrzeug an einem Berufskolleg einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Er werde nun von einem Entschärfer untersucht, teilte die Polizei auf Twitter mit. Für diese Zeit werde der nahe gelegene Siegburger Bahnhof gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Ein Polizeisprecher sagte, bei dem Gegenstand handele es sich um einen Rucksack, den ein Verdächtiger weggeworfen haben soll.

Von dpa