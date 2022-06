Nach «Aktenzeichen XY» über 70 Hinweise zu junger Wanderin

Todtmoos/Bad Lippspringe (dpa)

Im Fall einer seit fast zwei Jahren vermissten jungen Schwarzwald-Wanderin aus Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, gingen nach der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... vermisst» am Mittwochabend bei der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen und im Fernsehstudio über 70 Hinweise ein. «Die überwiegende Anzahl der Hinweise bezieht sich auf eine Sichtung der Vermissten in der Umgebung von Wehr/Todtmoos», so eine Sprecherin der Behörde. Ob sich daraus neue Erkenntnisse ergeben, könne noch nicht gesagt werden. Die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Von dpa