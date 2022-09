Nach 17 Profi-Jahren: Gonzalo Castro beendet seine Karriere

Hamburg (dpa)

Der frühere Fußball-Nationalspieler Gonzalo Castro hat seine Karriere beendet. «Mit großer Freude, Stolz und Wehmut ist es nun auch für mich an der Zeit auf 17 Jahre Profifußball zurück zu blicken», schrieb der 35-Jährige am Freitag auf seinem Instagram-Profil. Es sei «eine unglaublich emotionale Reise» gewesen, in der er immer versucht habe, «alles zu genießen und wertzuschätzen».

Von dpa