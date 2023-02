Mutter wegen versuchter Tötung ihrer Kinder vor Gericht

Weil sie versucht haben soll, ihre Kinder umzubringen, muss sich eine 43 Jahre alte Mutter heute (10.00) in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte die Frau Ende September vergangenen Jahres in Neuss auf ihre sechs und neun Jahre alten Kinder mit einem Messer eingestochen und versucht, sich selbst mit Medikamenten umzubringen.

Die Aufschrift «Landgericht Düsseldorf» steht am Gebäude des Landgerichts.

Ihr Ehemann habe eine tödliche Tragödie verhindert, heißt es aus Behördenkreisen. Der Mann war am Tatabend unterwegs, hatte zuhause angerufen und war misstrauisch geworden. Bei seiner Rückkehr hatte er seine Familie schwer verletzt vorgefunden und sofort die Polizei alarmiert.

Die Kinder überlebten und die 43-Jährige auch: Sie muss sich nun vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wegen einer schweren psychischen Krankheit hat sie ein Gutachter als schuldunfähig eingestuft.

Sie ist deswegen derzeit in einer Psychiatrie und nicht im Gefängnis untergebracht. Am Tatabend soll sie unter Wahnvorstellungen gelitten und geglaubt haben, sie müsse ihre Kinder vor einer Bedrohung schützen. Ihr droht nun die dauerhafte Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie.