Mutter sticht auf Tochter ein: Dreijährige schwer verletzt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 41-Jährige am Morgen in einem Haus auf das Kind eingestochen. Der bei der Tat anwesende Vater alarmierte die Rettungskräfte und die Polizei. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus. Die Mutter wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt.