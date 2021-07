Mutmaßliches Dealer-Paar festgenommen: Drogen gefunden

Die Polizei hat in Essen ein Paar festgenommen, das mutmaßlich mit Drogen gedealt hat. Der 38-Jährige und seine hochschwangere 31 Jahre alte Freundin hätten in ihren Wohnungen mehr als ein Kilo Kokain sowie zwei Kilo Marihuana gelagert, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt hätten die Drogen einen Verkaufswert von rund 220.000 Euro. Zudem stellten die Beamten 50.000 Euro Bargeld, eine Schusswaffe samt Munition, 20 Handys und weitere teure Markenartikel in den Wohnungen sicher.

Nach Angaben der Polizei war dem Einsatz eine zuvor beobachtete mutmaßliche Drogenübergabe in der Essener Innenstadt vorangegangen. Das Paar sei festgenommen worden und befinde sich mittlerweile in Untersuchungshaft, teilte die Polizei weiter mit. Bei der Festnahme hätten die beiden rund 8000 Euro Bargeld, zwei Springmesser sowie geringe Mengen Kokain bei sich gehabt. Demnach fand der Einsatz bereits in der vergangenen Woche statt. Die Ermittlungen gegen das Paar dauern an.