Mutmaßlicher Zeitungsdieb setzt sich mit Beute vor Wache

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein mutmaßlicher Zeitungsdieb hat sich mit seiner Beute vor eine Bundespolizeiwache in Gelsenkirchen gesetzt und sich so selbst entlarvt. Beamte entdeckten den 51-Jährigen am Hauptbahnhof, wie er «scheinbar unbeeindruckt eine mutmaßlich gestohlene Zeitung» las, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Neben ihm hätten sich weitere Blätter mit einem Lieferschein gestapelt, die für einen in der Nähe liegenden Kiosk gedacht waren. Dieser bekam den Angaben zufolge den Zeitungsstapel zurück, während gegen den 51-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde.

Von dpa