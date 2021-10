Mutmaßlicher Schleuser an Grenze gestoppt

Aachen (dpa/lnw)

Ein mutmaßlicher Menschenschleuser ist in Aachen an der deutsch-belgischen Grenze gestoppt und festgenommen worden. Der 35-Jährige habe noch vergeblich versucht, nach Belgien umzukehren, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch. In seinem Wagen befanden sich sieben Mitfahrer, die um Asyl baten. Zwei von ihnen kommen aus Eritrea, vier aus Afghanistan und einer aus Algerien.

Von dpa