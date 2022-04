Mutmaßlich illegales Autorennen verursacht Stromausfall

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein 19-Jähriger hat bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen einen Stromkasten gerammt und dadurch einen Stromausfall in Bielefeld verursacht. Bei einer Fahrt mit Freunden, aufgeteilt auf zwei Autos, habe der 19-Jährige in der Nacht zum Dienstag seinen Wagen stark beschleunigt und in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, aber bei einer nahegelegenen Ampelanlage und einigen Anwohnern fiel durch den Unfall der Strom aus.

Von dpa