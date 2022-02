Mutige Zeugen: Nach Überfall beide Verdächtige gefasst

Ahaus (dpa/lnw)

Dank mutiger Passanten hat die Polizei nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Ahaus beide Tatverdächtige nach kurzer Zeit gefasst. Die Täter seien nach dem Überfall auf den Juwelier in der Innenstadt gegen 09.20 Uhr am Mittwochmorgen zunächst mit ihrer Beute geflohen, teilte die Polizei mit. Dann habe ein Zeuge aber den entscheidenden Tipp auf den ersten Verdächtigen gegeben und die Einsatzkräfte zu ihm geführt. Der mutmaßliche Räuber wurde festgenommen.

Von dpa