Muskelverletzung: Köln vorerst ohne Thielmann

FC Köln muss vorerst auf Jan Thielmann verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Test gegen den SV Meppen (1:0) eine Muskelverletzung zugezogen. Der U21-Nationalspieler war erst in der Halbzeit eingewechselt und bereits in der 75. Minute der Partie am Mittwoch ausgewechselt worden. Ob Thielmann bis zum Trainingsstart am 2. Januar wieder fit ist, ließ der Tabellen-13. offen. Das nächste Bundesligaspiel der Kölner findet am 21. Januar gegen Werder Bremen statt.