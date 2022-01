Musikfiguren-Hersteller Tonies übertrifft Umsatzprognose

Der für seine Kinder-Musikfiguren bekannte Lautsprecher-Hersteller Tonies hat nach seiner Expansion in die USA 2021 mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 185 Millionen Euro und lag damit über der konzerneigenen Prognose, wie Tonies am Montag in Luxemburg mitteilte. Aufgrund der Lieferkettenprobleme werde die Marge bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aber vermutlich im negativen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Das in Düsseldorf gegründete Unternehmen produziert neben Lautsprechern für Kinder kleine Figuren, die oftmals aus bekannten Serien wie der Sesamstraße oder Paw Patrol stammen. Das Unternehmen setzt auf Lizenzgeschäft mit bekannten Marken. Stellen Kunden die Figuren auf den Lautsprecher, werden zu den jeweiligen Figuren passende Lieder oder Geschichten abgespielt. Das Unternehmen war im vergangenen Herbst mittels Spac an die Börse gegangen. Eine Spac (Special Purpose Acquisition Company) ist ein Finanzvehikel, bei dem meist bekannte Investoren Geld über einen Börsengang sammeln, um später mit einem noch nicht börsennotierten Unternehmen zusammenzugehen.

Für das laufende Jahr hält das Management an seinem Umsatzziel von 250 Millionen Euro fest. 52 Millionen Euro davon sollen in den Vereinigten Staaten erlöst werden. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) solle sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern, sofern sich die Lage auf dem Markt nicht verschlechtert. Die endgültigen Zahlen will Tonies am 28. April veröffentlichen.