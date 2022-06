Museumsdirektorin erfreut über Einigung zu Benin-Bronzen

Köln (dpa) -

Die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums, Nanette Snoep, hat sich erfreut über die Einigung zur Rückgabe der Benin-Bronzen geäußert. «Hinter dieser Vereinbarung zwischen Deutschland und Nigeria verbergen sich jahrzehntelange Kämpfe von Menschen in Afrika und Europa für Restitution und Gerechtigkeit, deren Stimmen kaum oder nicht beachtet wurden», teilte Snoep am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Ich hoffe sehr, dass auf diesen ersten Schritt tiefgreifende Veränderungen in den Museen erfolgen werden, die von der Politik begleitet und unterstützt werden.»

Von dpa