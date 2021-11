Münsters OB soll nach 2018 erneut Städtetagspräsident werden

Erfurt/Münster (dpa/lnw)

Er stand bereits von 2018 bis 2019 an der Spitze des Deutschen Städtetages, jetzt stellt sich Münsters Oberbürgermeister am Donnerstag erneut zur Wahl. Der CDU-Politiker ist derzeit Vizpräsident und soll in Erfurt wieder an die Spitze rücken.

Von dpa