Münster behält Aufstieg im Visier: «Ist eine Hausnummer»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der SC Preußen Münster will seine gute Zwischenbilanz im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga ausbauen. «Das ist eine Hausnummer. Wir haben aus 31 Spielen 70 Punkte geholt, das ist richtig gut. Jetzt geht es weiter, immer weiter», sagte Preußen-Trainer Sascha Hildmann nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg am 32. Spieltag der Regionalliga West, mit dem Münster am Samstag das Fernduell mit Rot-Weiss Essen um die Tabellenspitze weiter offen gestaltet.

