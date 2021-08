Mülltonnen angesteckt: Schaden von mindestens 100.000 Euro

Unbekannte Täter habe in der Nacht zum Freitag in Löhne im Kreis Herford mehrere Mülltonnen angesteckt und dabei einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. In einem Fall seien die Flammen von den Mülltonen auf drei in der Nähe geparkte Autos übergeschlagen und hätten außerdem die Fassade und den Dachstuhl des Hauses erheblich beschädigt, berichtete die Polizei in Herford. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagabend war es laut Polizei in Löhne zu mehreren Brandstiftungen gekommen. Insgesamt vier Mal wurden Mülltonnen angesteckt. Weiter drei Brände registrierte die Polizei im benachbarten Bad Oeynhausen. Ein möglicher Tatzusammenhang werde geprüft, berichtete die Polizei.