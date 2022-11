MTV Europe Music Awards: Badmómzjay erneut «Best German Act»

Die Rapperin Badmómzjay ist im Vorfeld der diesjährigen MTV Europe Music Awards als «Best German Act» ausgezeichnet worden. Die gebürtige Brandenburgerin setzte sich damit gegen die Musiker Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba durch, die sich ebenfalls Hoffnungen auf den begehrten Preis machen konnten. Den Award nahm sie am Freitagabend in der Düsseldorfer Nachtresidenz entgegen. Schon im Vorjahr konnte Badmómzjay die Auszeichnung für sich gewinnen.

Die Sängerin Badmómzjay freut sich über den MTV EMA Best German Act Award.

Die eigentlichen MTV Europe Music Awards werden am Sonntagabend im Düsseldorfer PSD Bank Dome vergeben. Musikfans in mehr als 170 Ländern können das internationale Musikevent live vor Ort oder im Fernsehen verfolgen. Zuvor konnten sie bis zum 9. November für ihre Favoriten in diversen Kategorien abstimmen. Als die beiden wichtigsten gelten «Best Song» und «Best Artist». Die MTV Europe Music Awards (EMA) werden seit 1994 jährlich verliehen.