Fußball-Liga vorerst auf Kapitän Moritz Stoppelkamp verzichten. Der 35-Jährige hat sich in der Partie gegen den FSV Zwickau (0:1) am Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Die nächste Partie bestreiten die Duisburger am 2. April beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Kaiserslautern.