Motorradfahrer stürzt auf Autobahn und wird tödlich verletzt

Der 60-Jährige aus Willich habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei zog er sich laut Polizeimitteilung so schwere Verletzungen zu, dass er starb. Das Motorrad ging in Flammen auf. Der Unfall ereignete sich am Samstag in einer Kurve des Autobahnkreuzes Holz, als der Motorradfahrer von der A46 auf die A44 wechseln wollte.