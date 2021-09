Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 58 ums Leben gekommen. Ein Auto sei am Samstagabend mit dem Motorrad kollidiert, teilte die Polizei in Coesfeld am Dienstagmorgen mit. Der 33 Jahre alte Autofahrer habe das Motorrad beim Abbiegen aus einer Zufahrt übersehen. Der Motorradfahrer starb nach Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Bundesstraße wurde daraufhin voll gesperrt.