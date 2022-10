Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Plettenberg (dpa/lnw)

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 236 bei Plettenberg (Märkischer Kreis) mit einem Auto kollidiert und tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige habe am Sonntagvormittag in einer Rechtskurve zwischen Plettenberg-Pasel und Finnentrop-Rönkhausen (Kreis Olpe) ein Auto überholen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei er in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können.

Von dpa