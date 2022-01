Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch auf A59

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Überholversuch auf der Autobahn 59 bei Bonn gestürzt und gestorben.

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Der 50-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen im Autobahndreieck Bonn-Nordost in den rechts von ihm fahrenden Wagen gefahren und dadurch gestürzt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte versuchten demnach noch, den Motorradfahrer zu reanimieren. Er sei jedoch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Auffahrt auf die A59 in Richtung Königswinter für die Sicherung der Unfallspuren.