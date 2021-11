Motorradfahrer schwer verletzt: Ersthelfer reanimiert

Bei einem Motorradunfall in Raesfeld im Kreis Borken ist am Samstagnachmittag ein 17-Jähriger schwer verletzt worden.

Einsatzkräfte stehen mit Blaulicht an einer Unfallstelle.

Der Mann sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilten Polizei und Feuerwehr am Sonntag mit. Ein Gastwirt aus der Nähe des Unfallortes, der dem Opfer Decken bringen wollte, sei nahe der Unfallstelle plötzlich bewusstlos zusammengebrochen. Eine zufällig anwesende Ärztin habe ihn reanimiert. «Das war glückliche Fügung», sagte der Feuerwehrsprecher. Der 55-Jährige Mann sei nach der Reanimierung ebenfalls in eine Klinik gekommen. Ein Autofahrer (59) war beim Linksabbiegen mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Dem Autofahrer und seinen zwei Beifahrern sei nichts passiert.