Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hamm (dpa/lnw)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Hamm ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die 25 Jahre alte Autofahrerin bog am Montagmorgen von einem Parkplatz eines Supermarktes in Hamm-Pelkum nach links ab und stieß dort mit dem Fahrzeug des Jugendlichen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motorrad des 18-Jährigen rutschte nach dem Zusammenstoß über die Fahrbahn in ein geparktes Auto. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa