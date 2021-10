Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Haltern am See (dpa/lnw)

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge übersah eine 21-jährige Autofahrerin den Kradfahrer aus Marl beim Linksabbiegen und kollidierte mit ihm. Die 21-Jährige aus Coesfeld erlitt einen Schock. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Von dpa