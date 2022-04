Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Dabei wurde er schwer verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 62 Jahre alte Autofahrerin bremste ihr Fahrzeug den Polizeiangaben zufolge am Samstag wegen einer Gruppe vorausfahrender Radfahrer. Der Biker erkannte die Situation demnach zu spät und fuhr mit seiner Maschine auf. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.