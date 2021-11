Motorrad-Unfall: 30-Jähriger stirbt bei Fahrmanövern

Minden (dpa/lnw)

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Fahrmanövern auf dem Hinterrad tödlich verunglückt. Der Mann war am Dienstag laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Industriegebiet bei Minden unterwegs. Anschließend habe er Fahrmanöver auf dem Hinterrad, sogenannte «Wheelies», ausgeführt. Dabei habe der 30-Jährige die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Mittwoch mit.

Von dpa